ALVIGNANO – I sindaco dei Alvignano, Angelo Francesco Marcucci, ha proclamato il lutto cittadino per i funerali di Vittorio Di Costanzo. Di Costanzo è venuto a mancare nella giornata di ieri all’età di 90 anni, padre dell’ex presidente della Provincia Angelo Di Costanzo. E’ stato sindaco di Alvignano per due mandati, dal 1970 al 1980. I funerali si svolgeranno oggi alle 15. Il lutto cittadino rappresenta un’attestazione di stima e ringraziamento del paese nei confronti del suo ex sindaco.