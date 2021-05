LUTTO. E’ morto il professore Alberto Perconte Licatese

SANTA MARIA CAPUA VETERE – E’ morto il professore Alberto Perconte Licatese, docente di Lettere antiche, studioso e umanista.

Dagli anni ‘70 il professore Perconte si è dedicato agli studi e alle ricerche antiquarie sulla città di Santa Maria Capua Vetere.

Laureato in lettere classiche all’ Università degli Studi di Napoli, ha iniziato alla scuola media Tozzi di Frignano (1971-1974), insegnando materie letterarie (italiano, latino, storia, geografia); poi presso il ginnasio-liceo Tommaso di Savoia di Santa Maria Capua Vetere (1974-76), come docente di materie letterarie nel biennio (italiano, latino, greco, storia, geografia) e di lingua e letteratura latine e greche nel triennio; infine, presso il ginnasio-liceo Cirillo di Aversa (1976-2002), come insegnante di materie letterarie nel biennio (italiano, latino, greco, storia, geografia) e nel triennio lingua e letteratura latina e greche al triennio, dove rimase per circa 27 anni.

E’ stato inoltre un importante scrittore che ha dedicato le sue opere a “Capua” (1981), passando poi per i volumi dedicati a “Santa Maria di Capua (1983 e 1987), “Come ha votato S.Maria C.V. dal 1945 ad oggi” (1989), “L’anfiteatro campano e gli spettacoli dell’arena” (1993), “Eugenio della Valle ellenista e poeta” (1995).