PIEDIMONTE MATESE – E’ lutto a Piedimonte Matese per la morte di Vincenzo Russo, 39 anni, medico in servizio presso l’ospedale di Piedimonte e deceduto nel tardo pomeriggio di oggi mentre si trovava nella sua abitazione di via Sannitica. Secondo le prime testimonianze, il 39enne ha accusato un malore che non gli ha dato scampo. Inutili i soccorsi.