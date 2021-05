CASAL DI PRINCIPE – Dolore per la comunità di Casal di Principe, colpita in queste ore dalla improvvisa dipartita di Gennaro Palmese, Gennarone, per tutti.

In queste ore sono in tanti a ricordarlo come una persona buona e sempre disponibile.

La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente in paese e sui social dove tanti concittadini stanno lasciando un messaggio di cordoglio ai suoi familiari.