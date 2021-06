LUTTO IN CITTA’. Il virus continua a distruggere famiglie. Il sindaco: “Non possiamo neppure assistere i nostri cari nel momento dell’addio”

BELLONA – “La scomparsa di un altro concittadino, deceduto a causa del covid 19, ci addolora profondamente e ci spezza il cuore

Esprimo, a nome mio e dell’Amministrazione Comunale, alla moglie, ai figli e alla famiglia, le più sentite condoglianze e vicinanza in questo momento di profonda sofferenza per non aver avuto nemmeno la possibilità di assistere il proprio caro negli ultimi giorni della sua vita”. E’ questo il commovente cordoglio del sindaco di Bellona, Filippo Abbate, alla famiglia del suo concittadino Raffale Romano, 42enne deceduto nell’ospedale di Maddaloni a causa del virus.

L’uomo lascia nello sconforto più profondo, la moglie, i figli e i parenti tutti.

La salma giungerà oggi alle 16, direttamente dal nosocomio nel cimitero di Bellona dove riceverà la santa benedizione.