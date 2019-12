CASALUCE (Lidia e Christian de Angelis)– Altro lutto funesta il paese, si è spento Quintilio Bernardi, 62 anni. Un altro pezzo della città che vola via troppo presto, per un male, che lo ha portato via dall’affetto della moglie Eufemia Guida e del figlio Diego. L’uomo molto conosciuto e stimato in paese, è venuto a mancare, i funerali si sono celebrati ieri presso la Chiesa di San Nicola di Bari alle 12:30 alla presenza di numerosi cittadini, amici e familiari per l’ultimo saluto.