Lutto in città. Muore ispettore di polizia

SANTA MARIA CAPUA VETERE (Lidia e Christian de Angelis) Lutto nel mondo della Polizia di Stato, addio ispettore Giovanni Oliva 67 anni. Una dolorosa perdita per la Polizia e per la comunità. Un eroico uomo di Stato in pensione, che prematuramente lascia questa Terra. L’uomo è l’ennesima vittima del male che da anni miete vittime nei nostri territori. Lascia le figlie Annalia e Maria Paola (collega giornalista). I funerali avranno luogo domani alle 11.30 nella chiesa di Sant’Andrea Apostolo a Santa Maria Capua Vetere.Appena appresa la ferale notizia sono giunti numerosi messaggi di addio e cordoglio.