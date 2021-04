Lutto in città, muore papà di 50 anni. Era operaio alla Indesit

TEVEROLA (Lidia e Christian de Angelis) – Lutto in paese, si è spento Michele Brunzo 50 anni. L’ennesima dolorosa perdita affligge la comunità: è venuto a mancare prematuramente il giovane Michael, come lo chiamavano gli amici, lasciando la moglie Luisa, i figli, oltre ai tanti amici e parenti. I funerali si sono celebrati a Teverola. L’uomo era un lavoratore della Indesit, sempre gioviale e allegro, amico leale e sincero e la sua improvvisa dipartita ha sconvolto tutti. Tanti i messaggi di addio e cordoglio per Brunzo, molto apprezzato e conosciuto in paese. “Teverola e tutti i concittadini si stringe al dolore della famiglia Brunzo per la precoce perdita del caro Michele. Ancora una volta Teverola perde un’anima giovane e semplice. Che la terra ti sia lieve, condoglianze alla signora Luisa e sorella Mina”. Questo il messaggio della cugina: “Carissimo cugino il mio cuore è spezzato come sono sicuro anche da tante persone che conoscevano Michele! Un cugino molto amato che mi manca moltissimo. Ricordo tutti i bei momenti, le risate, i sorrisi che hai regalato a una stanza, le battute che dicevi che avrebbero fatto ridere la gente per ore. Ti mancherà molto, il Signore ti ha portato via troppo presto ma doveva aver bisogno di un altro santo nel suo mondo. Non ho parole su come descrivere la tua perdita, ma la gente che ti ha amato e conosciuto, saprà cosa sto cercando di dire! SEI UN CAMPIONE, UN MARITO E PAPA’ MARAVIGLIOSO!!! NON TI SCODERO’ MAI. R.I.P. mio bello cugino!”