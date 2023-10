SAN FELICE A CANCELLO. Lutto in città per la scomparsa di Antonio Perrotta, caposala di Ematologia presso il locale ospedale, conosciuto e stimato da tutti. Perrotta aveva 70 anni ed anche lui ha lottato per lungo tempo contro un brutto male, per poi spegnersi in una clinica di Benevento. Da sempre vicino alla comunità, membro dell’associazione Città partecipe, si è prodigato per il benessere dei suoi compaesani.