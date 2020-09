CAPUA – Lutto a Capua per la scomparsa di Benito Cucarano persona molto conosciuta in città dove fino a qualche anno fa era titolare di una delle più antiche panetterie della cittadina di Fieramosca. Lavoratore instancabile sempre pronto ad accogliere i clienti con il suo sorriso e una gran dose di gentilezza. Lascia nei suoi adorati figli, nei nipoti e in quanti lo hanno conosciuto un grande vuoto.