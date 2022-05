Lutto in Municipio: muore storico dipendente

CARINARO (Lidia e Christian de Angelis) Municipio in lutto per Paolo Bracciano. Oggi una triste notizia affligge la comunità, la dipartita dell’ex dipendente comunale Paolo Bracciano, di 86 anni padre dell’attuale dipendente Antonietta. L’uomo lascia la moglie Annunziata Palmiero e i figli Antonio, Antonietta, Ersilia e Luciano. I funerali si terranno oggi alle 16 presso la Parrocchia di Sant’Eufemia a Carinaro. Questo l’addio dell’ex assessore Giuseppe Barbato “Addio Paolo: ieri pomeriggio è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari e di tutti noi il carissimo Paolo Bracciano fu Antonio e fu Antonia Varletta, di anni 86. Paolo era un nostro dipendente comunale in quiescenza e padre di Antonietta, nostra dipendente comunale. Un uomo buono, un padre premuroso, un nonno affettuoso ma soprattutto un amico di tutti noi. Quanti ricordi mi affiorano in questo momento: dalla fedele amicizia con mio padre, alla militanza nella Democrazia Cristiana; uno dei momenti più significativi è stato sicuramente quando nel 2000 abbiamo partecipato al Giubileo a Roma e poi nel 2001 alla festa di accoglienza del nostro cardinale dove Egli portava il nostro gonfalone. Era l’ultimo della famiglia Bracciano rimasto: dopo Graziella, Addolorata, Antimo ( anch’egli dipendente comunale) Luigi e Immacolata, ora anche Paolo ha lasciato. Negli ultimi tempi era solito girare con il suo motorino e non mancava mai di salutarci e scambiare qualche parola. In questo momento di dolore la mia vicinanza alla moglie Annunziata, ai figli Antonio, Antonietta, Ersilia e Luciano; ai generi, alle nuore, agli amati nipoti e alle care famiglie Bracciano e Palmiero. Ci mancherai caro Paolo, ci mancherà la tua squisita amicizia. Carinaro perde un altro suo figlio, la famiglia un pilastro. A Dio affidiamo la Sua anima eletta. A Sant’Eufemia l’intercessione e alla Madonna affinché lo accompagni all’ Altissimo nella Gerusalemme celeste. Grazie Paolo di tutto. Riposa in pace!”