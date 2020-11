ARIENZO – E’ lutto ad Arienzo per la morte di Mario Nuzzo, detto o’mbrellino. Era malato da diverso tempo. Il sindaco Giuseppe Guida lo ha voluto ricordare con un messaggio:

“Ho aspettato una vita per averti al mio fianco e oggi mi hai giocato questo brutto scherzo. Sei stato un leone e ricorderò per tutta la mia vita i giorni che siamo stati insieme, i consigli che ci scambiavano in privato, le strategie che abbiamo fatto insieme.

Riposa in pace grande Gladiatore.



Che la terra ti sia lieve caro Mario o come ti conoscevano tutti caro Mario o mbrillin”.