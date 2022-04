LUTTO IN PAESE. Muore in ospedale sindaco ed ex professore

BELLONA (Lidia e Christian de Angelis) – Addio al professor ed ex sindaco Osvaldo Carluccio. Lo stimato docente in pensione ex sindaco e scrittore, si è spento mentre era ricoverato presso l’ospedale di Caserta per un delicato intervento a cui era stato sottoposto.

Purtroppo il suo cuore si è fermato e lo stimato intellettuale, uomo di grande cultura e spessore umano, ha lasciato la moglie Alba Sgueglia, insegnante e giornalista.

Carluccio negli anni si era sempre prodigato nella diffusione della cultura e della storia del suo amato paese. I funerali si sono celebrati ieri alle 15 presso la Chiesa madre di Bellona.