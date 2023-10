Lutto in paese: malore improvviso, morto il sindaco Luciano Fatigati

Era ricoverato presso la clinica di Pineta Grande a seguito di un malore improvviso mentre accompagnava una scolaresca, su iniziativa del Comune, in gita alle pendici del vulcano di Roccamonfina

TORA E PICCILLI – Lutto nella piccola comunità di Tora e Piccilli per la morte del primo cittadino Luciano Fatigati. Deceduto presso la clinica Pineta Grande di Castel Volturno dove tre giorni fa era stato ricoverato a seguito di un malore improvviso mentre accompagnava una scolaresca, su iniziativa del Comune, in gita alle pendici del vulcano di Roccamonfina. L’immediato intervento di un’autombulanza e la corsa verso la clinica castellana dove i medici hanno fatto il possibile per salvargli la vita ma purtroppo, questa mattina, il suo cuore ha smesso di battere. Una tragedia che ha profondamente scosso non soltanto Tora e Piccilli ma anche i comuni limitrofi.