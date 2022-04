SANTA MARIA CAPUA VETERE – (Lidia e Christian de Angelis) Ennesima vittima del male, Laura Gedressi 36 anni vola via. Una terribile notizia ha sconvolto in queste ore, la prematura scomparsa della bellissima Laura, figlia dell’ingegnere Mario e della professoressa Marirò Fusco, sposata con Andrea, ha lottato contro il male ma ha perso la battaglia. Sconvolti tutti. I funerali si sono svolti stamani alle 10,30 nel Duomo di Santa Maria, tanti i presenti per l’ultimo saluto.