LUTTO. Muore comandante dei vigili urbani in pensione dal cuore artistico

Da sempre era apprezzato anche per la sua abilità come poeta

SESSA AURUNCA – La città di Sessa Aurunca piange la scomparsa di Alessandro Bencivenga, ex comandante della Polizia Municipale e apprezzato poeta. A 73 anni, Bencivenga ha lasciato un’impronta significativa nella comunità locale, non solo per il suo impegno professionale, ma anche per la sua passione per la lirica.

Sposato con Alessandra, ha dedicato la sua vita alla famiglia e al servizio della città.

I funerali si terranno domani, 12 gennaio, alle 10.30, presso la Cattedrale di Sessa Aurunca, dove colleghi, amici e cittadini si uniranno per salutarlo e rendergli omaggio.