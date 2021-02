SUCCIVO – (Christian e Lidia de Angelis) Lutto al Comune, si è spento Vincenzo Santillo. L’uomo dipendente comunale, è venuto a mancare prematuramente, sposato con la signora Consiglia Sorvillo e padre di un figlio. L’uomo era molto noto in paese, apprezzato per le sue doti umane e professionali, la sua prematura dipartita ha sconvolto tutti, tantissimi i messaggi di addio e cordoglio per la famiglia.