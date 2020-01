LUTTO. Muore ex custode comunale

SANT’ARPINO – (Lidia e Christian de Angelis) Lutto in paese, muore ex custode comunale, Pasquale Bottigliero. Un ennesimo lutto sconvolge il paese, lo stimato e onesto lavoratore Bottigliero che per anni è stato custode dell’Ente, e punto di riferimento per cittadini ed amministratori è venuto a mancare, gettando tutti nello sconforto. Questa dipartita arriva dopo pochi giorni dalla morte di un’altra lavoratrice comunale, la signora Carmela, impiegata presso l’isola ecologica comunale, vittima del male, che l’ha portata via a soli 56 anni. In queste ore sono numerosi i messaggi di addio e cordoglio per la perdita di Bottigliero. Questo il saluto del poliziotto municipale Ciro M. che scrive: “PASQUALE BOTTIGLIERO, EX CUSTODE DEL COMUNE DI SANT’ARPINO, UN AMICO, UN COLLEGA.. R. I. P.“.