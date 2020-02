LUTTO. Muore giovane donna. Il dolore dell’intera comunità

TEVEROLA – (Christian e Lidia de Angelis) Addio Rosa, giovane donna vola via troppo presto. Un grave lutto ha sconvolto l’intera comunità, la dipartita di Rosa D’Agostino, che si è spenta prematuramente, gettando nel dolore tutti, amici, parenti e cittadini. Questo il commovente addio di un’amica Margherita D M: “La comunità Teverolese è stata colpita da un’altra perdita prematura, ancora increduli porgiamo le più sentite condoglianze a tutta la famiglia D’agostino…vi siamo vicini in questo dolore. Ciao Rosa ( P.s. quante volte hai portato il nostro Gesù in processione .. adesso sarai sicuramente al suo fianco nel regno dei cieli )!”