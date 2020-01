LUTTO. Muore madre 48enne. Addio Antonietta

CARINARO – (Lidia e Christian de Angelis) Addio Antonietta Russo, muore madre 48enne. La donna stava combattendo per riprendersi da una malattia, tutti in paese hanno pregato per lei, ma ieri la terribile notizia il peggioramento delle condizioni di salute e poi il decesso. La donna lascia nel dolore l’intera comunità dove era amata e apprezzata, e la famiglia, il marito Genuario Macari, i congiunti tutti ed amici. I funerali si terranno oggi alle 15.30: la salma giungerà nella chiesa parrocchiale di Sant’Eufemia a Carinaro alle 14.30 e alle 15.30 inizierà la S. Messa.

Numerosi i messaggi di addio che stanno inondando i social, questo il cordoglio del Presidente della Pro loco Giuseppe Barbato che scrive: “CARINARO PERDE UN’ ALTRA SUA FIGLIA: è da poco giunta la triste notizia che ANTONIETTA RUSSO non c’è più. Nei giorni scorsi avevamo tutti sperato in una possibile ripresa delle sue condizioni di salute: chi con una preghiera chi lasciando un messaggio per la sua precaria condizione non tanto buona sul nostro gruppo Carinarese affinché si potesse risolvere ed invece è arrivata la notizia della sua dipartita. Non ci sono parole: non è possibile morire a 48 anni. Al caro marito Genuario Macari, alla cara Madre Maddalena, ai Germani Anna Maria, Raffaele, Maurizio, Patrizio, Concetta,Giuseppina, Eufemia , Luigi, Sergio e Italia, e ai familiari tutti la mia vicinanza e le sentite condoglianze. Riposa in pace cara amica mia Antonietta!“.