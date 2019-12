LUTTO. Muore padre 53enne. Lascia 3 figli. L’addio degli amici

AVERSA – (Lidia e Christian de Angelis) Muore Ciro Francese, 53enne, padre di famiglia, comunità sotto shock. L’uomo noto nel rione Savignano, era ben voluto, padre di famiglia, a soli 53 anni è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari, la moglie Paola, i figli Salvatore, Francesco e Annarita. I funerali si sono tenuti ieri alle 16 presso la Parrocchia di S.Giovanni Battista a Savignano ad Aversa. Tantissimi i presenti per l’addio, tra lacrime e applausi. Questo l’addio degli amici: “Ciao Ciro riposa in pace nn ti sto dando un addio ma solo un arrivederci perche un giorno ci rincontreremo stai vicino alla tua famiglia e vicino ai tuoi cari ne abbiamo passate insieme anche quei pochi momenti per me sono stati belli ti ricorderò sempre con il sorriso ciao ciro“.