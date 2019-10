LUTTO. Muore “u maresciallo”. Aveva 55 anni

LUSCIANO/AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Addio “U Maresciallo”, 55 anni, si è spento Giovanni D’Amore. L’uomo è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari, la moglie Carmela Esposito, la figlia Filomena e i tanti parenti ed amici. D’Amore viveva a Lusciano.

La salma è arrivata stamani ad Aversa per il rito funebre che si celebrerà preso la Chiesa S. Giovanni Battista ad Aversa alle 16:30, per poi proseguire per il cimitero cittadino. In tanti i messaggi di addio e cordoglio che stanno giungendo alla famiglia, per questa terribile e prematura perdita, l’ennesima che affligge i nostri territori.