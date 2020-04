LUTTO nel mondo del commercio. Muore Tommaso Picone, storico fondatore della Coop del Sole

Aveva 92 anni

PARETE – (Christian e Lidia de Angelis) Lutto nel mondo del commercio, si è spento Tommaso Picone, 92 anni, lo storico fondatore e presidente della Cooperativa del Sole di Parete per motivi di salute, no covid19. L’uomo era uno stimato imprenditore che ha dato vita ad una importante cooperativa vanto della Campania, presso la sede della Coop tanti i personaggi politici e istituzionali nazionali sono venuti a rendere omaggio a questa realtà dell’agro aversano.

I componenti della Legacoop Campania salutano così l’uomo che ha reso possibile tutto ciò “Tommaso Picone, tra i fondatori e già Presidente della Cooperativa Sole, dal 1975 al 1980, è venuto a mancare ieri. “Da sempre è stato un punto di riferimento – dice il Presidente di Sole, Antonio Maione – dal coraggio di un gruppo di uomini, di cui Tommaso era motore instancabile, nacque nel 1962 la nostra cooperativa.“.

“Tommaso Picone – aggiunge Pietro Ciardiello, Direttore della Cooperativa – è una figura storica del movimento cooperativo. Noi tutti gli dobbiamo molto, è grazie a lui, alla sua tenacia e perseveranza che oggi siamo quello che siamo“. “Un giorno triste – dice Anna Ceprano, Presidente di Legacoop Campania – non solo per la Cooperativa Sole, ma per tutta l’Associazione. Un cooperatore esemplare, che durante il suo mandato ha lavorato anche per costruire un vero e proprio cambiamento culturale“.

Infatti, gli anni della presidenza di Tommaso Picone coincidono con la vera svolta in Cooperativa, grazie a lui si riuscì a dare una vera anima alla struttura. Erano anni in cui cresceva una nuova consapevolezza da parte dei soci che difendevano con forza la propria cooperativa. Tommaso riesce a realizzare questo passaggio di mentalità, dando dignità al lavoro e alle persone, dando dignità ai soci e alla cooperativa.

“Ci stringiamo tutti attorno alla sua famiglia – dice Maione – in particolare, al figlio Giovanni”. Ci piace salutare Tommaso Picone con un suo ricordo degli inizi, quando il sogno della cooperativa che dura da 58 anni, era chiaro nella mente di alcuni uomini caparbi e visionari, tra cui lui. “… Ai tempi in cui non c’era ancora niente, non c’erano i metri, non c’era il peso e la terra si misurava a passi, il territorio era bistrattato, nascevano commercianti senza soldi e mediatori senza licenza, era tutto abusivo e i prodotti erano maltrattati e proprio per questo nacque l’esigenza di costruire un qualcosa di forte che potesse tutelare il prodotto dell’area”. Grazie per tutto Tommaso, che la terra ti sia lieve.(la foto e il brano sono tratti dal libro ‘Le braccia, la mente, il cuore’)”

I familiari scrivono:”Ci hai lasciato…non siamo riusciti a darti l’ultimo saluto come avresti meritato.Sappiamo di aver perso un padre, un nonno ma sopratutto un grande UOMO.Onorato di portare il tuo nome.Resterai sempre con noi” Un amico scrive:” caro Salvatore, purtroppo perdere un familiare fa sempre male anche a 92 anni. Tutti sappiamo che persona era, si è sempre contraddistinto per la sua lealtà, il suo altruismo, mettendo il bene comune al disopra anche della sua famiglia, per la nostra amata Parete.Vedere tutti questi attestati di stima mi riempiono il cuore e dimostrano il grande Uomo che era.“