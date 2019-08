LUTTO nel mondo del sindacato. Muore Amedeo Marzaioli

CASERTA (Lidia e Christian de Angelis) – Lutto nel mondo del sindacato e della politica, scompare Amedeo Marzaioli. L’uomo è stato per decenni storico sindacalista dirigente della CGIL casertana ed ex dirigente del Partito Comunista. Il fratello Domenico Marzaioli è stato consigliere comunale a Caserta dell’amministrazione Bulzoni ed ex dirigente di Confesercenti. L’uomo è venuto a mancare prematuramente e improvvisamente all’affetto dei suoi cari, comunità sotto shock. Numerosi i messaggi di cordoglio e addio che stanno giungendo ai familiari di Marzaioli.

Filcams CGIL Campania: “Apprendiamo con dolore e commozione, della improvvisa scomparsa del compagno Amedeo Marzaioli. Sotto la sua guida si sono formati numerosi dirigenti campani che oggi ricoprono incarichi di segretaria all’interno della CGIL e delle categorie. Con lui, se ne va un pezzo della storia recente della nostra organizzazione e della sinistra campana.La Filcams CGIL Campania si unisce al cordoglio di tutta la CGIL, esprimendo forte vicinanza alla famiglia. Ciao Amedeo, che la terra ti sia lieve!”

Fiom-Cgil Campania: “Ciao Compagno Amedeo Con Amedeo Marzaioli, se ne va un pezzo della storia recente della Cgil e della sinistra campana. Un impegno, quello nel sindacato, cominciato giovanissimo nella segreteria della Cgil Caserta, tra il 1972 e il 1973, cui seguì l’impegno come dirigente provinciale del Pci, continua a seguire da vicino i temi del lavoro.Un impegno costante che portò avanti fino agli Novanta quando, ritornato in Cgil Campania, fu prima tesoriere e poi formatore dei quadri dirigenti. Sotto la sua guida si sono formati numerosi dirigenti campani e napoletani che oggi ricoprono incarichi di segretaria nazionale all’interno della Cgil e delle categorie.Curò anche l’archivio storico della Cgil Campania, unendo così passato, presente e futuro dell’organizzazione. L’ultimo impegno è stato quello di direttore del CAAF Cgil Campania, incarico al quale si era affacciato con l’entusiasmo, la passione e la competenza che hanno contraddistinto tutta la sua intensa vita.La Cgil Campania, unendosi al dolore della famiglia per questa improvvisa scomparsa che lascia senza fiato, terrà sempre vivo il suo ricordo.”

Adolfo Villani: “Franco Capobianco mi ha dato una notizia che non avrei mai voluto avere. Amedeo Marzaioli ci ha lasciato improvvisamente. Con lui se ne va un pezzo importante della mia vita. Gli studi insieme all’istituto Michelangelo Buonarroti di Caserta, la comune militanza nel movimento studentesco, poi nella Federazione Giovanile Comunista Italiana e nel Partito Comunista Italiano, l’esperienza da funzionari della CGIL e nella segreteria della Federazione Comunista di Caserta. Un amico molto caro, un compagno preparatissimo, di estrema serietà e rigore morale, di grande umanità. Una vita interamente dedicata alla sinistra, al sindacato e ai lavoratori. Ciao Amedeo riposa in pace.Un abbraccio a Mimmo Marzaioli condoglianze alla famiglia.“