Lutto nel mondo del volontariato. Si è spento il presidente dell’Ada, Giuseppe Del Prete

Socialmente impegnato, Del Prete ha guidato per anni la federazione casertana dell’associazione di volontariato per la tutela dei diritti delle persone anziane

CASERTA (Lidia e Christian de Angelis) Lutto nel mondo del volontariato. Si è spento lo stimato presidente Giuseppe Del Prete. L’uomo impegnato socialmente, era il presidente della Federazione Nazionale Ada di Caserta. L’Ada nasce nel 1990, quale associazione di volontariato per la tutela dei diritti delle persone anziane. Aderisce al Forum Nazionale del Terzo settore da aprile 2005. Appena appresa la notizia numerosi i messaggi di cordoglio. Questo quello espresso dalla Fondazione

“Il Presidente Alberto Oranges e la Federazione Nazionale ADA tutta esprimono il più grande cordoglio per la scomparsa di Giuseppe Del Prete, Presidente ADA Caserta.L’impegno e il valore di Giuseppe, nostro caro amico e collaboratore, non saranno mai dimenticati.”