LUTTO NEL MONDO DELLA SCUOLA. E’ morto il preside Bruno di Martino

CASALUCE (Lidia e Christian de Angelis) Lutto nel mondo della scuola, addio al prof. Bruno Di Martino Preside in pensione. Stamani una dolorosa notizia ha sconvolto la comunità, la perdita dello stimato e apprezzato docente nonchè ex dirigente scolastico, 89enne, vedovo di Gallo Giuseppe Alfonsa e padre di Nicola e Gabriele. Il funerale si terrà oggi alle 17:00 presso la Parrocchia di S. Marcellino in Aprano a Casaluce. Il mondo della scuola casertana reagisce con sgomento, era un preside amato, che dava tutto per la sua professione. Il docente era legato alla sua professione, alla scuola con entusiasmo, in ogni occasione, si adoperava per diffonderne l’attività e promuovere adesione da parte dei colleghi e degli studenti. Una notizia tremenda che lascia un vuoto enorme. Innamorato della scuola, sempre disponibile e con una profonda esperienza, mancherà. E’ l’intera comunità che lo ricorda e lo piange, che si stringe nel dolore della famiglia.