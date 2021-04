Lutto nel mondo della scuola. Il male del secolo si porta via la maestra Beatrice

VAIRANO PATENORA (Lidia e Christian de Angelis) – Lutto nella scuola, addio alla maestra Beatrice. Dolorosa perdita per la comunità locale e per la scuola, ieri si è spenta a 60 anni la stimata insegnante Beatrice Picozzi, donna solare, simpatica, allegra e disponibile, che svolgeva con passione l’insegnamento. Tanti alunni ha formato nella sua lunga carriera e a breve sarebbe andata in pensione. Da tempo, però, lottava contro il male del secolo, che ieri l’ha portata via dai suoi affetti, dagli amati alunni e colleghi e dalla comunità. Tanti i messaggi di addio e cordoglio.