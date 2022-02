PARETE (Lidia e Christian de Angelis) Lutto nel mondo della scuola si è spento il prof. Sergio Cante 55 anni. Una dolorosa perdita per la comunità, la prematura dipartita di uno stimato docente, che a soli 55 anni lascia i suoi cari, in particolare il fratello, l’arch. Maurizio responsabile dell’uff. ambiente e cimitero del Comune di San Marco Evangelista e il fratello Tommaso. I funerali si sono svolti lo scorso 21 febbraio presso la Chiesa SS Trinità di Parete. Tanti i presenti per l’ultimo saluto.