PIEDIMONTE MATESE (Lidia e Christian de Angelis) Lutto nel mondo politico, addio all’ex vice sindaco rag. Orsi Antonio. Una dolorosa e improvvisa perdita per la comunità e per la politica locale. Si è spento lo stimato professionista, nonché valido e apprezzato ex vice sindaco Orsi. L’uomo lascia nel dolore la moglie Rita e i figli Lello, Carmen e Ilaria oltre ai tanti colleghi di partito e esponenti politici. I funerali hanno avuto luogo oggi alle 17 presso la Chiesa di Santa Lucia. Tanti i messaggi di addio e cordoglio.