Lutto nel Movimento Cinque Stelle. Muore improvvisamente noto attivista 34enne. ECCO CHI E’

ORTA DI ATELLA – Lutto nella sezione di Orta di Atella del Movimento Cinque Stelle. E’ deceduto improvvisamente Antonio Villani, 34enne attivista ortese. La notizia l’apprendiamo dal post del senatore Fabio Di Micco che così recita: “Oggi è venuto a mancare Antonio Villani, un mio caro amico e attivista del Movimento 5 Stelle, un ragazzo giusto ed una delle persone più buone, delicate, genuine ed educate che io abbia avuto la fortuna di incontrare.

Antonio aveva solo 34 anni.



Io l’ho conosciuto anni fa quando una sera, con quel suo sguardo timido, il suo fare un po’ impacciato, si affacciò alla porta del nostro meetup del quale, in sordina, diventò nel tempo una presenza fissa ed affidabile. Non si poteva non volergli bene. Sempre disponibile, sempre gentile, sempre sorridente, non ricordo una volta in cui l’ho sentito alzare il tono della voce.La notizia della sua scomparsa mi strazia il cuore e il mio pensiero va ai suoi genitori, persone splendide che non hanno mai fatto mancare ad Antonio il loro amore e il loro supporto.Mi mancherai caro Antonio e il ricordo di te, sempre, mi strapperà un sorriso malinconico per tutte le avventure che abbiamo vissuto insieme, i pensieri che abbiamo condiviso, le volte che ti ho ritrovato al mio fianco e l’affetto che ci siamo riservati.Ti ho voluto bene e te ne vorrò sempre.Che la terra ti sia lieve”.