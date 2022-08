LUTTO NELLA POLIZIA. Si è spento improvvisamente Nicola Di Ronza

SANTA MARIA CAPUA VETERE (Lidia e Christian de Angelis) Lutto nella polizia di stato, muore improvvisamente Nicola Di Ronza 56 anni. Stamani improvvisamente è venuto a mancare lo stimato e apprezzato poliziotto della Questura di Caserta, che stamani si è alzato per andare a lavoro quando all’improvviso si è sentito male, i familiari hanno richiesto l’intervento dei soccorsi ma per l’uomo non vi è stato nulla da fare era deceduto. Sotto shock colleghi e la comunità intera. Se ne va una brava persona e un onesto servitore dello Stato.