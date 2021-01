CASERTA – E’ morto Mario Della Gatta, 69 anni dirigente medico UOPC a Caserta e in passato anche a Marcianise. Lascia la moglie Anna e la figlia Grazia. Residente a Marcianise in via Carbone, era originario di Macerata Campania. Era stato colpito da un brutto male. I funerali saranno celebrati domani mattina alle 10 nella chiesa Nostra Signora di Fatima a Marcianise, poi il feretro sarà sepolto nel cimitero di Macerata Campania.