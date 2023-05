.

CERVINO – Si è spento nelle prime ore della mattinata di ieri, giovedì 11 maggio, all’età di 79 anni, Luigi Vigliotti, riferimento storico per la comunità cervinese conosciuto da tutti come Gino il Cerruto. Noto sindacalista, amante e sostenitore della politica locale, ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale, attivo in tutte le competizioni elettorali, è stato uno dei più tenaci sostenitori del progetto “Siamo Cervino”, che ha portato all’elezione del sindaco Giuseppe Vinciguerra.