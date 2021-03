LUTTO nell’Arma. Muore appuntato dei Carabinieri in congedo

AVERSA – (Christian e Lidia de Angelis) Lutto nell’Arma, si spegne Salvatore Celentano. Una dolorosa notizia rattrista la comunità e l’Arma dei Carabinieri, è venuto a mancare l’appuntato dei Carabinieri in congedo 86 anni, sposato con Andreozzi Maria e padre di Mariarosaria.

Il militare ha dedicato la sua vita alla famiglia e all’arma dei carabinieri, passione che ha trasmesso a tutti coloro i quali lo conoscevano, era anche componente dell’A.N.C. di Aversa. I funerali sono stati celebrati oggi alle 16:00 presso la Parrocchia di S. Maria a Piazza ad Aversa. La notizia di quanto accaduto a quell’uomo, molto conosciuto in città per la sua carriera, getta nello sgomento familiari, colleghi e conoscenti.

L’appuntato era molto conosciuto in zona ed apprezzato. Arruolato diversi anni fa era considerato tra i militari più capaci ed esperti, ed ha compiuto nel corso della sua carriera, diverse operazioni di servizio che lo hanno visto protagonista nell’attività di controllo del territorio e del contrasto alla criminalità comune e per le quali si è fatto molto apprezzare dalla popolazione. Celentano, alfiere nell’Associazione nazionale Carabinieri di Aversa, rimane impresso ed è stato noto anche per la notizia da record in città infatti è stato il primo scrutatore più anziano mai stato sorteggiato in città, in merito alle elezioni amministrative del 5 giugno 2016.