LUTTO per la morte di un noto oculista

CAIAZZO – Aveva 74 anni ed oggi la comunità di Caiazzo è in lutto per la sua scomparsa. Per la morte di un medico oculista molto noto, con tante persone che lo stimavano e lo ammiravano e pochi detrattori. Stefano Mennillo è stato prima di tutto un medico e solo dopo, in via complementare, un politico avendo svolto in più di un’occasione le funzioni di consigliere al comune di Caiazzo e di consigliere presso la comunità montana di Monte Maggiore, a cui Caiazzo è collegata.

Stefano Mennillo ha svolto una solida carriera ospedaliera: prima al Civile di Caserta con l’allora primario Romano, successivamente a Maddaloni insieme all’apprezzato primario Rao.

Lascia la moglie Antonietta e i figli Mena, Daniela e Luca, i fratelli Angelo e Mario e una sorella.

I funerali, aperti al massimo per 45 persone, si terranno domani mattina, sabato 9 gennaio, nella chiesa San Nicola De Figulis a Caiazzo.