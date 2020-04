LUTTO. Storico volontario della Protezione civile muore nel giorno di Pasqua

CASAPESENNA – (Lidia e Christian de Angelis) Lutto nella Protezione civile, muore Vincenzo Garofalo, storico volontario. L’uomo a Pasqua è venuto a mancare all’affetto della moglie Bettina e delle figlie, da tempo combatteva contro una malattia, che nel giorno Santo non gli ha dato scampo, portandolo via da chi lo amava e stimava.

Ieri mattina al cimitero cittadino, all’ingresso della bara, un picchetto dei colleghi dell’uomo in onore e per l’ultimo saluto a Vincenzo, che è stata uno dei pionieri della Protezione civile in paese, nonchè instancabile volontario al servizio della cittadinanza in ogni occasione di emergenza. Il sindaco scrive: “Sono vicino alla famiglia Garofalo, per la perdita di Vincenzo, un caro amico e tra i pionieri del gruppo della Protezione civile di Casapesenna.”

Il messaggio di cordoglio degli amici: “Tanto il dolore in paese per questa prematura perdita e per non potergli dare l’ultimo saluto. Dopo una lunga sofferenza ci ha lasciato proprio oggi il giorno di Pasqua una persona buona ed altruista, un cacciatore ed un volontario, instancabile, della Protezione Civile.Il tuo entusiasmo e lo spirito vitale che hai spigionato continuerà a sostenerci, nel tuo ricordo, rallegrando le nostre giornata.Ciao Enzuccio ”