MACERATA CAMPANIA. Municipale al lavoro, controlli a tappeto dei terreni incolti: rilevati elementi pericolosi per la salute pubblica

MACERATA CAMPANIA РNelle prime ore di questa mattinata il comando della polizia municipale di Macerata ha avviato un controllo dei terreni incolti rinvenendo diverse irregolarità ed elementi potenzialmente pericolosi per la salute pubblica. Rilevati ratti e serpenti, molti anche i luoghi incolti fonte di potenziali focolai che, con le temperature di questi periodi, potrebbero innescare la miccia per un incendio.

Effettuati in questi casi verbali di contravvenzione. I controlli sono stati effettuati in via Carducci, via Fermi, via Giulio Cesare, via Martiri di Cefalonia, via Nenni,



Via Mincione, via Carlo Alberto della Chiesa e via San Lorenzo.