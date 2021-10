MADDALONESI ESASPERATI. Raid vandalico durante gli allenamenti di basket

MADDALONI (Lidia e Christian de Angelis) – Raid vandalico a danno di auto in sosta durante gli allenamenti della squadra di basket maddalonese. Alcune sere fa una banda di ladri ha danneggiato pesantemente quattro vetture in sosta depredandole del contenuto, poche cose, ma un danno enorme alle vetture.

Esasperati i cittadini e le vittime che tornate all’auto hanno scoperto cosa era accaduto. A rendere nota la vicenda Olympia Basket Maddaloni: “Questa volta a scrivere non è un dirigente né un atleta. Questa volta a scrivere è un cittadino amareggiato e sempre più demoralizzato da un sistema che da anni ormai è solo in vigore su fogli protocollati che prendono il nome di leggi. Le immagini parlano chiaro e la rabbia come la paura sono molto forti in questo momento. Tutto questo è successo ieri. 4 macchine sono state distrutte da vandali che ormai pascolano sotto la luce. Danni ingenti. Furto? Una penna bic, un borsone, un paio di scarpe e sigarette. Siamo vittime di un sistema che tutela sempre di più la criminalità che l’onestà di un cittadino. Vittime di una città che dovrebbe essere tutelata e salvaguardata invece che deturpata e abbandonata a se stessa. Post di forte denuncia e rabbia. Ormai non ci sono più parole per descrivere cosa è diventata la città di Maddaloni. Poi volete che i giovani restino”.

Grande indignazione da parte dei cittadini per l’accaduto e solidarietà alle vittime.