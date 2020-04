MADDALONI. ADDIO LORENZO. Salma benedetta al cimitero. Il ricordo dei commilitoni: “Sei nei nostri cuori”

MADDALONI – (Lidia e Christian de Angelis) Celebrato il funerale del militare Lorenzo Tramontano, 33 enne. Stamani presso il cimitero di Maddaloni è giunta la salma del caporal maggiore, deceduto a seguito di un grave incidente stradale avvenuto in autostrada all’altezza di Eboli mentre si recava a lavoro, a Persano, dove prestava servizio. Il giovane e amato militare dell’esercito da poco si era sposato, figlio di uno stimato poliziotto, è venuto a mancare drammaticamente in uno schianto quando la sua auto, una Fiat 500 che viaggiata sulla corsia sud, è finita contro le barriere di protezione e poi si è ribaltata. Il giovane ha perso la vita sul colpo. Purtroppo a cause delle restrizioni covid gli amici e i colleghi non hanno potuto dargli l’ultimo saluto al cimitero, ma sono tantissimi i messaggio di addio per questo giovane volato via troppo presto. Eccone alcuni:

Anna Marchitto “Undici anni sono passati dal nostro primo incontro…quando carichi di borsoni ci siamo incontrati sul piazzale del Brigata Bersaglieri “Garibaldi”…inesperti abbiamo varcato la soglia del “mondo degli adulti” tutti insieme…attraverso mille sofferenze, mille pianti, milioni di risate, smisurati consigli siamo cresciuti ed affrontato i mille ostacoli che la vita ci ha posto dinanzi…ancora non mi capacito della notizia appresa…riposa in pace…resterai sempre nei nostri cuori Lorenzo Tramontano”

Giovanni Orsino “Lorenzo Tramontano…. 33 anni. oggi quando ho letto l’ annuncio sono rimasto in silenzio totale.stavo a lavoro andavo non so se a mille o più.sei stato un ragazzo d oro.ho vissuto un anno alla caserma Ferrari orsi con te a Caserta e con tante altre persone uniche speciali.tu mi ricordo come se fosse ieri anche se sono passati 10 Anni.e stato imbatto a primo istante.mi cercavi e ricercavi.mi tiravi le orecchie studia orsiiiiii studia ma che volevi a tutti i costi che dovevo superare quel concorso. mi volevi un bene dell’ anima come io a te. Ti avevo lasciato un segno che quando avevo finito l anno.mi eri venuto a cercare nella stanza dove dormivamo e piangevi tu al posto mio.ogni tanto nei anni ci siamo sentiti e risentiti Lorenzo.sei sempre nel mio cuore.salutaci le stelle.un incidente innocente.”

Marta Fascina “Ho appreso con sgomento della prematura scomparsa del Caporal Maggiore Scelto Lorenzo Tramontano, vittima di un tragico incidente automobilistico avvenuto mentre si recava al lavoro. Ci lascia un uomo ligio al dovere, profondamente legato alla sua famiglia ed alla sua terra. Piangiamo un valoroso appartenente alle Forze Armate che, anche in un periodo particolarmente difficile come quello che sta affrontando la popolazione italiana, non fanno mancare il proprio essenziale contributo nel garantire l’applicazione della legge e la sicurezza di tutti noi. Anche a nome della Commissione Difesa della Camera dei Deputati, mi stringo calorosamente alla famiglia del giovane Lorenzo e porgo le mie più sentite condoglianze ai suoi cari e al Capo di Stato Maggiore dell’Esercito“.