MADDALONI. Aggredisce moglie ed agenti di polizia. In manette 51enne

MADDALONI – Nella mattinata odierna, personale della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di

Maddaloni, ha proceduto all’arresto di A.R., classe ’68, di Maddaloni.



In particolare, la Volante della Polizia di Stato è intervenuta nei pressi di via Santacroce, inMaddaloni, a seguito di richiesta di aiuto da parte di una donna.I poliziotti, giunti sul posto, hanno riscontrato la presenza della donna che, intimorita etramortita, era stata aggredita dal marito, ancora presente, il quale, nonostante l’arrivodei poliziotti, fuori di sé, continuava ad inveire contro la moglie e contro gli operatori. Incasa e soprattutto sul corpo della donna erano ancora evidenti i segni dell’aggressionesubita, purtroppo non l’unica. L’uomo, in uno stato d’ira funesta, non ha risparmiato ipoliziotti, aggredendoli.Pertanto, gli operatori sono riusciti a bloccare l’uomo e a condurlo presso gli uffici delCommissariato di P.S.Gli uomini della squadra volante, coadiuvati da personale di Polizia Giudiziaria delCommissariato di P.S., hanno provveduto ad acquisire tutti gli elementi necessari perricostruire l’accaduto e soprattutto ad ascoltare l’ inerme vittima della vicenda. Difatti,l’indifesa donna ha raccontato agli agenti che il marito, dopo aver trascorso la notte fuori,si è presentato a casa, iniziando, per futili motivi, ad inveire contro di lei. Così, la donnaha tentato, invano, di calmarlo, ma l’uomo, accecato da furia iraconda, ha afferrato lamoglie per i capelli, strattonandola ripetutamente. Nel frattempo, la figlia di anni 24, allavista dell’aggressione, ha richiesto l’intervento della Polizia che, immediatamente sulposto, ha impedito che quel folle gesto potesse concludersi in un tragico evento. Nellaricostruzione dei fatti, la donna, con l’ormai acquisita consapevolezza che “quello non èamore, ma un amore malato”, ha raccontato alla Polizia che da circa trent’anni, cioè dalgiorno del matrimonio, è vittima delle vessazioni del marito, che, nel corso degli anni l’haingiuriata e umiliata, rendendola vittima di violenze verbali e addirittura fisiche, ledendo la suadignità di donna e di essere umano, con l’aggravante di compiere simili gesti anche in presenzadei figli, testimoni di tali comportamenti.Pertanto, l’intervento tempestivo della Polizia, gli accertamenti svolti nell’immediatezza e ilcoraggio trovato dalla vittima hanno fatto emergere una storia di violenze che altrimentiera destinata a vivere nel sommerso delle mura domestiche, dove, da circa trent’anni siperpetravano maltrattamenti ai danni di una moglie indifesa.Dunque, al termine degli accertamenti di rito, R.A. è stato tratto in arresto per i reati dimaltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) e violenza a Pubblico ufficiale (art 336c.p.) e posto a disposizione dell’A.G. competente.