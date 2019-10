MADDALONI (red.cro.) – Momenti di tensione oggi, a Maddaloni, lungo via Cancello. Il traffico è andato in tilt e sono stati chiamati i vigli del fuoco per le fiamme improvvisamente sprigionate da un auto in transito in strada. I caschi rossi sono giunti a domare le fiamme. Illeso il conducente che, al momento dell’esplosione, è fuggito via dal mezzo.