MADDALONI – Potrebbe essere stata la stessa banda ad eseguire un doppio colpo nelle abitazioni di via Cancello a Maddaloni. I ladri, sicuri di poter agire indisturbati per l’assenza dei proprietari, una volta intrufolatisi in casa, sono riusciti a portar via diversi oggetti di valore mettendo a soqquadro le stanze. Ovviamente, grande è stata la rabbia per gli abitanti, una volta rientrati in casa e scoperto il furto.