MADDALONI. Beh, se non è parentopoli questa, assunto al comune come dirigente il genero di Angelo Santonastaso. E i due congiunti di Salvatore Liccardo stanno alla scrivania

MADDALONI (g.g.) – Negli uffici del Comune di Maddaloni stamattina si è insediato il nuovo Dirigente ai servizi informatici Angelo Golia, vincitore del concorso per mobilità. Sarà sicuramente un caso che il professionista in questione sia il marito della figlia di Angelo Santonastaso, da sempre fedelissimo di Andrea De Filippo.

Rappresentante locale dell’UDC, si oppose, al tempo delle elezioni del 2017, insieme a Nunzio Sferragatta, quando lo scudo crociato decise di allearsi con il centrosinistra, in appoggio al candidato sindaco Peppe Razzano.

Con questa rottura, Angelo Santonastaso dette una mano, ausilio la candidatura al consiglio comunale di Antonio Ferraro, funzionario dell’Agenzia delle Entrate, anche lui un fedelissimo di De Filippo.

Quando succedono cose del genere, questo vale per Maddaloni ma chi conosce bene CasertaCe sa che noi esprimiamo identiche valutazioni in tutti gli altri comuni della provincia di Caserta, si rischia di svilire la professionalità di un neo assunto, che magari è capace sul serio. Ecco perché i parenti di persone impegnate in politica, ed Angelo Santonastaso lo è sempre stato e lo è ancora oggi, devono astenersi per una mera questione d’opportunità o per tutelare la propria reputazione, dal partecipare a concorsi nel proprio paese o nella propria città.

E come vai a toglierlo dalla testa della gente che questa possa essere, anche se non è così, una cambiale elettorale giunta allo sconto?

Anche, per fare un altro esempio, la presenza di due parenti dell’assessore all’Ambiente Liccardo proprio negli uffici di questa area amministrativa nel comune di Maddaloni suscita una speculare perplessità.

Questi congiunti di Liccardo fanno parte dei dipendenti del CUB che dovrebbero controllare la raccolta differenziata. Questa sarebbe la loro funzione e questo dovrebbero fare anche dopo aver beneficiato dell’ingresso, del distacco al comune di Maddaloni. Entrambi siedono, invece, dietro una comoda scrivania nelle stanze dell’assessorato governato dal loro congiunto Salvatore Liccardo.