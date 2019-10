MADDALONI. “Benedica!”. Altro che sconfitto politico, Bruno Cortese ha incassato quasi 15 mila euro in incarichi dalla Provincia. E sono solo una piccola parte

MADDALAONI (g.g.) – C’è un filo conduttore e, allo stesso tempo, uno spazio comune che connota la sequela impressionante di incarichi professionali dati dall’Amministrazione provinciale di Caserta a Bruno Cortese, che sarà sicuramente un ottimo agronoma ma di certo non è l’unico in Italia e in provincia di Caserta. Il filo conduttore ha un nome e un cognome ben noti, una volta alla provincia c’era Alessandro Diana di Casal di Principe, Gennaro Spasiano di Parete e Antonino Del Prete che onestamente non sappiamo di dove sia, ma la cosa è irrilevante.

Oggi, di quel fantastico tridente è rimasto solamente il 66enne Del Prete, di cui più volte ci siamo occupati, ultimamente per certi affidamenti conquistati da un’associazione temporanea d’impresa imperniata sull’imprenditore di Teverola, trapiantato a Maddaloni …



Ebbene, nel 2016, mese di aprile, Del Prete era in servizio, mentre Giorgio Magliocca era solamente sindaco di Pignataro Maggiore. Come presidente della provincia c’era il reggente Silvio Lavornia, che aveva sostituito Angelo Di Costanzo, dimissionario per i noti motivi.Il giorno 8 aprile di quell’anno fu firmata una convenzione, poi protocollata il 18 aprile, con cui veniva instaurato un rapporto di servizi o di consulenza, la cosa non è chiara perché le narrative delle determine di oggi non lo specificano affatto, tra l’Amministrazione provinciale e Bruno Cortese. Da allora in poi non sappiamo quanti affidamenti d’incarico abbia ottenuto il professionista maddalonese. Sappiamo, invece, che nell’ultimo anno ne ha ricevuto diversi.Per il momento ne abbiamo trovati 3, ma è molto probabile che ce ne siano anche altri.

Si capisce pure perché Bruno Cortese abbia potuto candidarsi a sindaco di Maddaloni, giusto per provare, senza aver nulla da perdere sostanzialmente, vista la sua condizione professionale resa solida da un punto di vista economico, anche da questi rapporti con il settore pubblico, con un ente territoriale importante come la provincia, che l’aveva scelto in quanto il suo curriculum gli garbava, anche se sul come si arrivò alla stipula di tale convenzione dobbiamo ancora ricostruirlo con esattezza e lo faremo.

2 OTTOBRE 2018 – Supporto e Monitoraggio delle opere connesse , finanziate con fondi Mise, con i lavori di ristrutturazione edilizia dell’Auditorium di via Ceccano (Caserta) – Importo: 11.057,00 Euro

11 FEBBRAIO 2019 – Supporto e Monitoraggio delle opere connesse , finanziate con fondi Mise, per la realizzazione di uno svincolo a rotatoria tra via Ficucella e la SS265 – Importo: 1896,00 Euro

27 MAGGIO 2019 – Supporto e Monitoraggio delle opere connesse , finanziate con fondi Mise, per la realizzazione di uno svincolo a rotatoria tra viale Carlo III e via Appia Antica – Importo 1740,00 Euro