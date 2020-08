MADDALONI. Bimba di 3 anni cade dal letto e sbatte violentemente la testa, trasportata in ospedale

MADDALONI – Grande paura nella giornata di lunedì, l’altro ieri, per le condizioni di salute di una bambina di soli 3 anni è caduta dal letto, finendo a sbattere con la testa contro il pavimento. Un brutto incidente domestico che ha provocato alla piccola nausea e attacchi di vomito. Subito dopo la caduta, i genitori hanno accompagnato la bambina dalla loro abitazione su via Caudina all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. Alla struttura, i medici hanno visitato la bambina, accertando il trauma cranico che la piccola aveva subito a causa della caduta. Dopo diverse ore in osservazione ospedaliera, la famiglia è potuta tornare a casa.