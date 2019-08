MADDALONI. Cane scomparso dopo il tentato furto in casa: aiutiamo a trovarlo

MADDALONI (red.cro.) – Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato di un tentativo di furto nella città di Maddaloni, con la proprietaria di casa quasi investita dai ladri in fuga. Nel caos creatosi, forse per la paura, i due bassotti della famiglia erano fuggiti. Se il primo era stato ritrovato qualche chilometro più in là, l’altro animale, Birba, è ancora irrintracciabile.

In caso di avvistamento potete fermarvi tranquillamente a prenderlo, è un cucciolo e non è per niente aggressivo, ed ha il microchip. la famiglia offre ricompensa.

