MADDALONI. Casi di scabbia alle elementari: “I nostri figli non li mandiamo a scuola”

La protesta è “esplosa” oggi pomeriggio tra i genitori di molti alunni

MADDALONI – È tutto iniziato con una protesta da parte dei genitori di diversi alunni della scuola elementare Brancaccio di via Feudo, a Maddaloni.

I genitori dei bambini di due classi, infatti, oggi avevano reso noto che, visti due casi di scabbia tra gli alunni avvenuti in questi giorni, avrebbero lasciato i propri figli a casa.

La protesta, come spesso avviene nelle scuole, è girata nelle chat WhatsApp dei genitori e stava per dilagare, con altri papà e altre mamme pronte a non mandare i propri figli a scuola domattina.

Dalla direzione della scuola Brancaccio, però, fanno sapere che oggi è avvenuta già una seconda disinfestazione.

Vedremo se questa attenzione porterà i genitori a non negare la scuola ai propri figli.