MADDALONI. Cioffi (FI): ultima seduta consiglio comunale certifica bilancio ma anche profili politici differenti

.

MADDALONI – “Al di là dei provvedimenti votati di rilevante importanza, mi preme sottolineare e non posso non farlo presente, alcuni aspetti emersi durante le ultime 3 assemblee di questo anno”. Così Gennaro Cioffi, consigliere comunale di Forza Italia a margine dell’ultima seduta del consiglio comunale di Maddaloni. “Durante sedute come queste di bilancio, si partecipa con un forte spirito di collaborazione mettendo da parte alcuni aspetti poco condivisibili. Ma mi sembrano del tutto fuori luogo e poco lungimiranti atteggiamenti di chiusura e di mancato dialogo se non addirittura ostativi su provvedimenti che fanno davvero la differenza per l’amministrazione comunale e per la città”. “Proprio per il senso di responsabilità – continua Cioffi – verso i cittadini che hanno scelto e votato un programma, ho continuato il mio lavoro in consiglio comunale restando in aula e votando ogni singolo provvedimento all’ordine del giorno. A differenza di alcuni consiglieri di maggioranza che si sono astenuti o si sono allontanati o addirittura non hanno partecipato ai lavori. E di questo il Sindaco ne deve prendere atto ed assumersi le relative responsabilità. Altra cosa, certo, – conclude Cioffi – sono le battaglie politiche alle quali non ho intenzione di rinunciare e per le quali mi batterò rispettando sempre la fiducia degli elettori”.