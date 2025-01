MADDALONI. Comunità in lutto, Luigi muore a 48 anni

I funerali si terranno oggi pomeriggio nella Cattedrale Corpus Domini

MADDALONI (Lidia e Christian de Angelis) Altro dolore per la comunità, un altro giovane uomo che a soli 48 anni lascia questa terra. Si tratta di Luigi Cioffi che troppo presto va via, lasciando le 5 sorelle e i due fratelli e tanti altri amici e familiari. I funerali si terranno oggi pomeriggio nella Cattedrale Corpus Domini di Maddaloni. La notizia ha sollevato tante dimostrazioni di cordoglio e vicinanza ai suoi cari per questa dolorosa perdita.