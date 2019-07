MADDALONI. Condanna anche in Cassazione per i D’albenzio e altri 10. TUTTI I NOMI

MADDALONI (red.cro.) – Pochi giorni fa, la Corte di Cassazione ha reso note le motivazioni con le quali ha respinto i ricorsi del gruppo di imputati, accusati e sentenziati per associazione per delinquere di stampo mafioso, condotte estorsive, reati inerenti le armi, associazione per delinquere finalizzata all’acquisto, alla detenzione ed allo spaccio di sostanze stupefacenti del tipo hashish all’interno della città calatina. Sino state confermate le condanne già decise in Appello a carico di dodici persone:

LE PENE

Briouk Salouh 5 anni, Giuseppe Ciardiello 10 anni, Clemente D’Albenzio 4 anni e 6 mesi, Giorgio D’Albenzio 10 anni, Angelo De Matteo 4 anni e 8 mesi, Antonio Esposito 4 anni e 6 mesi, Michele Ferraro 8 anni, Vincenzo Ferraro 4 anni e 6 mesi, Vittorio Franceschetti 6 anni e 6 mesi, Arcangelo Magliocca 16 anni; Arcangelo Maietta 6 anni; Pasquale Nuzzo 12 anni ed 8 mesi.

